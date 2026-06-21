Что известно об атаках БПЛА на Крым и Краснодарский край

В ночь на 21 июня вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по Крыму и Краснодарскому краю. В результате атаки на Керченской паромной переправе погиб один человек, еще один пострадал. На Керченском полуострове, по заявлениям властей, жертвами стали четыре человека, ранения получили 28 человек. Движение по Крымскому мосту перекрывали, была объявлена ракетная опасность. В Ростовской области отражена атака десятков БПЛА, жертв и разрушений нет. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 239 украинских беспилотников в небе над девятью регионами России и двумя морями.