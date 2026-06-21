Что известно об атаках БПЛА на Крым и Краснодарский край

Что известно об атаках БПЛА на Крым и Краснодарский крайЕсть погибшие и пострадавшие, повреждены объекты инфраструктуры
В ночь на 21 июня вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по Крыму и Краснодарскому краю. В результате атаки на Керченской паромной переправе погиб один человек, еще один пострадал. На Керченском полуострове, по заявлениям властей, жертвами стали четыре человека, ранения получили 28 человек. Движение по Крымскому мосту перекрывали, была объявлена ракетная опасность. В Ростовской области отражена атака десятков БПЛА, жертв и разрушений нет. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 239 украинских беспилотников в небе над девятью регионами России и двумя морями.
«Ведомости» собрали все, что известно об атаках на южные регионы.
Жертвы и разрушения в Краснодарском крае и Крыму
Оперштаб Краснодарского края сообщил о ситуации на Керченской паромной переправе в Темрюкском районе. Там в результате атаки беспилотника пострадал паром «Панагия», один человек погиб, еще один ранен.
Также в поселке Чушка загорелся нефтяной терминал, на месте работают пожарные. В станице Фастовецкой Тихорецкого района обломки дрона повредили остекление и стену летней кухни, в станице Успенской Белоглинского района нарушена конструкция кровли жилого дома. Пострадавших в этих двух случаях нет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки на Керченский полуостров погибли четыре человека, еще 28 получили ранения.
«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка», – написал он в своем Telegram-канале.
Последствия в других регионах России
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении за ночь 239 украинских беспилотников. Дроны перехватили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, Республикой Адыгеей, а также над Азовским и Черным морями.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и четырех районах области уничтожено больше десяти БПЛА. Жертв и разрушений нет .
В городе Строитель Яковлевского района Белгородской области после атаки БПЛА загорелся балкон в многоэтажке, пожар потушили.