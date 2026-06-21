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Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгородской области

Ведомости

В городе Строитель Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный дом, сообщили в оперативном штабе региона.

В результате взрыва БПЛА в одной из квартир загорелся балкон, также были повреждены фасад и окна жилого здания. Пожарные оперативно потушили огонь.

По предварительным данным, никто из жильцов не пострадал, на месте происшествия продолжают работать экстренные службы, уточнили в оперштабе.

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 21 июня перехватили и уничтожили 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ. 

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