Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгородской области
В городе Строитель Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный дом, сообщили в оперативном штабе региона.
В результате взрыва БПЛА в одной из квартир загорелся балкон, также были повреждены фасад и окна жилого здания. Пожарные оперативно потушили огонь.
По предварительным данным, никто из жильцов не пострадал, на месте происшествия продолжают работать экстренные службы, уточнили в оперштабе.
Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 21 июня перехватили и уничтожили 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ.