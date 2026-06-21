Паромную переправу через Керченский пролив закроют с 21 июня
Керченскую паромную переправу закроют с 21 июня, сообщил оперштаб Краснодарского края.
Из-за ограничения движения большегрузного транспорта по Крымскому мосту водителям предлагают альтернативный маршрут по автомобильной дороге Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.
В ночь на 21 июня ВСУ нанесли удар беспилотниками по Крыму и Краснодарскому краю. При атаке БПЛА на паром «Панагия» на Керченской паромной переправе один человек погиб, один был ранен. На Керченском полуострове погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. Движение по Крымскому мосту перекрывали, была объявлена ракетная опасность.