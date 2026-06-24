Армия РФ ударила по украинской газораспределительной подстанции

17 июня Минобороны сообщило, что российская армия уничтожила боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, находившийся на вооружении ВСУ. Тогда удар был нанесен силами оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Кроме того, были поражены объекты ВПК и топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 146 районах.