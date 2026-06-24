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Армия РФ ударила по украинской газораспределительной подстанции

Ведомости

Российские военные нанесли удар по украинской газораспределительной подстанции в районе населенного пункта Люцерна Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Подстанция была атакована с помощью беспилотников «Герань». «Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени», – говорится в публикации Минобороны.

Как подчеркнуло ведомство, ВС РФ продолжают поражать объекты, обеспечивающие энергией предприятия Украины, которые обслуживают военно-промышленный комплекс страны.

17 июня Минобороны сообщило, что российская армия уничтожила боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, находившийся на вооружении ВСУ. Тогда удар был нанесен силами оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Кроме того, были поражены объекты ВПК и топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 146 районах.

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