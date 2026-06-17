ВС России уничтожили украинский боевой десантный катер Combat boat 90
Российские военные уничтожили боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, находившийся на вооружении ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, удар был нанесен силами оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Кроме того, российские военные заявили о поражении объектов военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ, а также пунктов временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 146 районах.
16 июня Минобороны также сообщило о продолжении наступательных действий на ряде участков фронта. Так, подразделения группировки войск «Центр», по данным ведомства, установили контроль над населенным пунктом Кутузовка в ДНР. В Константиновке штурмовые подразделения группировки «Юг», как утверждают в министерстве, заняли 96 зданий и продолжают вести бои в юго-западной части города.
Также в Минобороны заявили о продвижении подразделений 25-й армии в районе Красного Лимана. По данным ведомства, российские войска заняли шесть опорных пунктов и 61 здание. Кроме того, военные сообщили об уничтожении ударом авиабомбы ФАБ-3000 переправы через Северский Донец в районе населенного пункта Маяки, которую назвали последним маршрутом снабжения украинских сил в Красном Лимане.