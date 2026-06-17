ВС России уничтожили украинский боевой десантный катер Combat boat 90

Также в Минобороны заявили о продвижении подразделений 25-й армии в районе Красного Лимана. По данным ведомства, российские войска заняли шесть опорных пунктов и 61 здание. Кроме того, военные сообщили об уничтожении ударом авиабомбы ФАБ-3000 переправы через Северский Донец в районе населенного пункта Маяки, которую назвали последним маршрутом снабжения украинских сил в Красном Лимане.