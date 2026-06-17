ВС России взяли под контроль село Кутузовка в ДНР
Российские войска установили контроль над населенным пунктом Кутузовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, село заняли подразделения группировки войск «Центр».
Также в министерстве сообщили о продвижении российских сил в Константиновке в ДНР. По информации военных, штурмовые подразделения группировки «Юг» продолжают наступательные действия в городе и взяли под контроль 96 зданий. В юго-западной части Константиновки продолжается уничтожение подразделений ВСУ, оказавшихся в окружении.
В последние дни Минобороны регулярно сообщало о переходе под контроль российских войск новых населенных пунктов в ДНР. Так, 16 июня группировка «Центр» заняла Новый Донбасс, 15 июня подразделения группировки «Юг» установили контроль над поселком Артема, а 12 июня российские военные сообщили о взятии поселка Приют.