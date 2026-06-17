ВС России взяли под контроль село Кутузовка в ДНР

Также в министерстве сообщили о продвижении российских сил в Константиновке в ДНР. По информации военных, штурмовые подразделения группировки «Юг» продолжают наступательные действия в городе и взяли под контроль 96 зданий. В юго-западной части Константиновки продолжается уничтожение подразделений ВСУ, оказавшихся в окружении.