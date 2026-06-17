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ВС России взяли под контроль село Кутузовка в ДНР

Ведомости

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Кутузовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, село заняли подразделения группировки войск «Центр».

Также в министерстве сообщили о продвижении российских сил в Константиновке в ДНР. По информации военных, штурмовые подразделения группировки «Юг» продолжают наступательные действия в городе и взяли под контроль 96 зданий. В юго-западной части Константиновки продолжается уничтожение подразделений ВСУ, оказавшихся в окружении.

В последние дни Минобороны регулярно сообщало о переходе под контроль российских войск новых населенных пунктов в ДНР. Так, 16 июня группировка «Центр» заняла Новый Донбасс, 15 июня подразделения группировки «Юг» установили контроль над поселком Артема, а 12 июня российские военные сообщили о взятии поселка Приют.

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