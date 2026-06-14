Минобороны: Украина готовится к потере Славянско-Краматорской агломерации

В ведомстве подчеркнули, что Киев, несмотря на заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации.