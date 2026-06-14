Минобороны: Украина готовится к потере Славянско-Краматорской агломерации
Высокие темпы продвижения подразделений «Южной» группировки войск ВС России в Константиновке (ДНР) вынудили Киев приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные области Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.
В ведомстве подчеркнули, что Киев, несмотря на заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации.
Принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска, по данным оборонного ведомства, началась 9 июня.
На 14 июня основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения и 3500 сотрудников уже вывезены в западную область Украины, добавили в Минобороны.
В министерстве также указали, что в настоящее время украинцы экстренно эвакуируют Новокраматорский машиностроительный завод, где ремонтируют и восстанавливают бронетехнику ВСУ, Старокраматорский машиностроительный завод, производящий стволы для крупнокалиберной артиллерии, и завод «Энергомашспецсталь», выпускающий оборудование для металлургии, судостроения и атомных энергоустановок.