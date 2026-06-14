Российские военные вышли к северо-западным окраинам Красного Лимана
Российские подразделения достигли северо-западных окраин Красного Лимана в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны.
По данным ведомства, ВС РФ установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным районами города. Штурмовые отряды продолжают наступление в Заводском районе. В освобожденных кварталах ведется зачистка от остатков украинских сил.
В Константиновке ДНР российские штурмовые подразделения продолжают активное наступление в юго-западной части города, уничтожая окруженные группировки противника. Как сообщает Минобороны, за сутки освобождено 117 строений. Украинские силы потеряли до 90 человек, три броневика и 20 пикапов.
Из-за успешного наступления «Южной» группировки в Константиновке киевские власти начали эвакуацию предприятий и персонала из Краматорска и Дружковки на запад Украины.
11 июня подразделения российской группировки войск «Юг» установили контроль над восточной частью Константиновки в Донецкой народной республике и вышли к северо-восточным окраинам города.
В тот же день Минобороны РФ заявило, что российские войска освободили Охримовку в Харьковской области. Село заняли подразделения группировки «Север». В ведомстве отметили, что Охримовка была ключевым укрепрайоном ВСУ на севере Волчанского района.