Российские войска установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР
Подразделения российской группировки войск «Юг» установили контроль над восточной частью Константиновки в Донецкой народной республике и вышли к северо-восточным окраинам города. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Как сообщили в военном ведомстве, в городе Константиновка штурмовые подразделения «Южной» группировки войск ведут уличные бои. По данным Минобороны, операция развивается в рамках наступательных действий российских подразделений на территории северной части ДНР.
В ведомстве также сообщили, что подразделения группировки продолжают наступление широким фронтом. Основные усилия сосредоточены на поражении украинских формирований, которые удерживают позиции в районе Славянско-Краматорско-Константиновского укрепленного района.
Кроме того, активные боевые действия ведутся в юго-западной части Константиновки. По информации Минобороны, там, а также на территории местного металлургического предприятия, продолжается уничтожение подразделений противника, оказавшихся в окружении.
11 июня в министерстве сообщили, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области. По данным ведомства, населенный пункт был занят подразделениями группировки войск «Север». В Минобороны отметили, что Охримовка считалась одним из ключевых укрепрайонов ВСУ на севере Волчанского района.
Ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 330 украинских беспилотников над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, над Крымом.