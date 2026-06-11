Российские войска установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР

11 июня в министерстве сообщили, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области. По данным ведомства, населенный пункт был занят подразделениями группировки войск «Север». В Минобороны отметили, что Охримовка считалась одним из ключевых укрепрайонов ВСУ на севере Волчанского района.