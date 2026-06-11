Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UTAR9,76-1,51%CNY Бирж.10,604+0,18%IMOEX2 515,33-0,22%RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,41-0,03%RGBITR782,49+0,01%
Главная / Политика /

Российские войска установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР

Ведомости

Подразделения российской группировки войск «Юг» установили контроль над восточной частью Константиновки в Донецкой народной республике и вышли к северо-восточным окраинам города. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Как сообщили в военном ведомстве, в городе Константиновка штурмовые подразделения «Южной» группировки войск ведут уличные бои. По данным Минобороны, операция развивается в рамках наступательных действий российских подразделений на территории северной части ДНР.

В ведомстве также сообщили, что подразделения группировки продолжают наступление широким фронтом. Основные усилия сосредоточены на поражении украинских формирований, которые удерживают позиции в районе Славянско-Краматорско-Константиновского укрепленного района.

Силы ПВО за сутки сбили 766 украинских беспилотников

Политика / Армия и спецслужбы

Кроме того, активные боевые действия ведутся в юго-западной части Константиновки. По информации Минобороны, там, а также на территории местного металлургического предприятия, продолжается уничтожение подразделений противника, оказавшихся в окружении.

11 июня в министерстве сообщили, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области. По данным ведомства, населенный пункт был занят подразделениями группировки войск «Север». В Минобороны отметили, что Охримовка считалась одним из ключевых укрепрайонов ВСУ на севере Волчанского района.

Ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 330 украинских беспилотников над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, над Крымом.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь