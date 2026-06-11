Силы ПВО сбили 330 украинских беспилотников над регионами России
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 330 украинских беспилотников над регионами и над Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Атаки были отражены с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня. Российские военные поразили цели над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крымом.
С вечера 10 июня Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Тамбова («Донское»), Краснодара («Пашковский»), Сочи, Геленджика, а также московской авиагавани «Жуковский» (Раменское).
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью силы ПВО сбили 15 беспилотников, летевших в направлении столицы. Об уничтожении последнего БПЛА глава города проинформировал в 03:13 мск.