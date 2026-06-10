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Силы ПВО за сутки сбили 766 украинских беспилотников

Ведомости

За сутки российские силы ПВО сбили 766 украинских беспилотников самолетного типа, а также четыре крылатые ракеты ВСУ «Фламинго» и 14 управляемых авиабомб. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.

В оборонном ведомстве указали, что российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника. За сутки подразделения группировки «Восток» поразили живую силу и технику механизированной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Мечетное, Васильковка, Маломихайловка, Малиновка (Днепропетровская область), а также Ясная Поляна, Новоселовка, Широкое, Копани и Любицкое (Запорожская область). Потери противника составили более 455 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Группировка «Днепр» нанесла огневое поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах Орехова, Григоровки, Преображенки и Малокатериновки Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, транспортной и энергетической инфраструктуре Украины. Были атакованы места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего радиуса действия, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Всего удары были нанесены в 148 районах, подчеркнули в Минобороны.

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