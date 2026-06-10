Силы ПВО за сутки сбили 766 украинских беспилотников

В оборонном ведомстве указали, что российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника. За сутки подразделения группировки «Восток» поразили живую силу и технику механизированной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Мечетное, Васильковка, Маломихайловка, Малиновка (Днепропетровская область), а также Ясная Поляна, Новоселовка, Широкое, Копани и Любицкое (Запорожская область). Потери противника составили более 455 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.