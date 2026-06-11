Минобороны сообщило о взятии Охримовки в Харьковской области
Российские войска установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, населенный пункт был занят подразделениями группировки войск «Север».
В Минобороны отметили, что Охримовка считалась одним из ключевых укрепрайонов ВСУ на севере Волчанского района.
Ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 330 украинских беспилотников над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, над Крымом.
10 июня в Минобороны сообщили, что за сутки подразделение группировки «Восток» нанесло удары по живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ. Украинская сторона потеряла более 455 бойцов, четыре боевые машины и семь автомобилей. Группировка «Днепр» обстреляла позиции двух механизированных бригад ВСУ. В результате были ликвидированы до 40 украинских военных, уничтожено 17 автомобилей, одно орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ. Всего удары были нанесены в 148 районах.