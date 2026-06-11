Минобороны сообщило о взятии Охримовки в Харьковской области

10 июня в Минобороны сообщили, что за сутки подразделение группировки «Восток» нанесло удары по живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ. Украинская сторона потеряла более 455 бойцов, четыре боевые машины и семь автомобилей. Группировка «Днепр» обстреляла позиции двух механизированных бригад ВСУ. В результате были ликвидированы до 40 украинских военных, уничтожено 17 автомобилей, одно орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ. Всего удары были нанесены в 148 районах.