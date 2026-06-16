Российские войска взяли под контроль Новый Донбасс в ДНР

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. 15 июня подразделения российской группировки войск «Юг» установили контроль над поселком Артема в Донецкой народной республике. 12 июня под контроль российских войск перешел поселок Приют, расположенный в этом же регионе. 11 июня ВС РФ заняли восточную часть Константиновки вышли к северо-восточным окраинам города.