Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,644-0,09%MGTS1 212-1,62%BSPBP46-0,33%IMOEX2 537,65-0,2%RTSI1 103,38-0,2%RGBI118,47-0,02%RGBITR784,05+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российские войска взяли под контроль Новый Донбасс в ДНР

Ведомости

Группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны России.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новый Донбасс Донецкой народной республики», – говорится в сообщении российского военного ведомства.

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. 15 июня подразделения российской группировки войск «Юг» установили контроль над поселком Артема в Донецкой народной республике. 12 июня под контроль российских войск перешел поселок Приют, расположенный в этом же регионе. 11 июня ВС РФ заняли восточную часть Константиновки вышли к северо-восточным окраинам города. 

Читайте также:Минобороны: Украина готовится к потере Славянско-Краматорской агломерации
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её