Российские военные взяли под контроль населенный пункт Артема в ДНР
Подразделения российской группировки войск «Юг» установили контроль над населенным пунктом Артема в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что населенный пункт был освобожден в результате наступательных действий российских подразделений.
14 июня в министерстве заявили, что Украина эвакуирует предприятия и персонал из Краматорска и Дружковки на запад страны. Согласно сообщению, продвижение подразделений «Южной» группировки войск в донецком населенном пункте Константиновка «вынудило киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на Западную Украину».
Военное ведомство также сообщило, что российские силы вышли к северо-западным окраинам Красного Лимана. ВС РФ установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным районами города. Штурмовые отряды продолжают наступление в Заводском районе.
В Минобороны 15 июня сказали, что вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины в ответ на террористические акты со стороны киевского режима. По данным военного ведомства, для удара применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. В качестве целей были определены объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, удары наносились по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования.