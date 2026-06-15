Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PHOR6 013-1,73%CNY Бирж.10,667+0,59%IMOEX2 533,81+0,73%RTSI1 110,04+0,73%RGBI118,53+0,08%RGBITR784,16+0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Артема в ДНР

Ведомости

Подразделения российской группировки войск «Юг» установили контроль над населенным пунктом Артема в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что населенный пункт был освобожден в результате наступательных действий российских подразделений.

14 июня в министерстве заявили, что Украина эвакуирует предприятия и персонал из Краматорска и Дружковки на запад страны. Согласно сообщению, продвижение подразделений «Южной» группировки войск в донецком населенном пункте Константиновка «вынудило киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на Западную Украину».

Военное ведомство также сообщило, что российские силы вышли к северо-западным окраинам Красного Лимана. ВС РФ установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным районами города. Штурмовые отряды продолжают наступление в Заводском районе.

В Минобороны 15 июня сказали, что вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины в ответ на террористические акты со стороны киевского режима. По данным военного ведомства, для удара применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. В качестве целей были определены объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, удары наносились по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования.

Читайте также:Что известно о массированном ударе по Киеву и пожаре в Киево-Печерской лавре
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте