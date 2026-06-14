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Минобороны заявило об эвакуации предприятий в Краматорске и Дружковке

Ведомости

Украина эвакуирует предприятия и персонал из Краматорска и Дружковки на запад страны. Об этом заявило Минобороны РФ.

Согласно сообщению продвижение подразделений «Южной» группировки войск в донецком населенном пункте Константиновка «вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на западную Украину».

Военное ведомство сообщило, что российские силы вышли к северо-западным окраинам Красного Лимана. ВС РФ установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным районами города. Штурмовые отряды продолжают наступление в Заводском районе.

11 июня Минобороны отчиталось об установлении контроля над восточной частью Константиновки в ДНР. Штурмовые подразделения «Южной» группировки войск ведут уличные бои.

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