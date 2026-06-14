Минобороны заявило об эвакуации предприятий в Краматорске и Дружковке

Согласно сообщению продвижение подразделений «Южной» группировки войск в донецком населенном пункте Константиновка «вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на западную Украину».