Что известно об атаках БПЛА на российские регионы

Что известно об атаках БПЛА на российские регионыВ Орле при атаке беспилотника погиб человек
Дежурные средства ПВО ликвидировали 249 украинских беспилотников самолетного типа. БПЛА сбивали над акваторией Азовского моря и над территориями 14 российских регионов. Как сообщает Минобороны, воздушные цели были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей и Республики Крым.
Что известно о беспилотной атаке на регионы России к этому часу – в материале «Ведомостей».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырех сбитых беспилотниках, летевших на столицу. О БПЛА мэр написал в Max в 07:51 мск.
В городе Вязьма Смоленской области пострадала пожилая женщина. Как сообщил губернатор региона Василий Анохин, обломки беспилотника упали на частный дом. В результате постройка загорелась. Женщина получила травмы. Сейчас она находится в больнице, ее состояние оценивается как стабильное.
Атака украинского беспилотника на многоквартирный жилой дом в Орле унесла жизнь одного человека, еще восемь пострадали, заявил губернатор региона Андрей Клычков. Раненые получают необходимую медицинскую и психологическую поддержку. Жителей поврежденных квартир расселили в гостиницах. В городе ведутся работы по ликвидации последствий удара.
Украинский дрон утром атаковал Рыльск, в результате пострадала 58-летняя женщина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Еще один беспилотник ударил по частному дому в деревне Гирьи Беловского района – там ранения получила 74-летняя женщина. Обе пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу. В деревне Дурово Рыльского района пострадал 35-летний мужчина. У него диагностированы акубаротравма и ожог правой кисти – медики оказали помощь на месте, пострадавший будет наблюдаться амбулаторно.
В Ярославской области отражена массовая атака украинских беспилотников, обломки БПЛА попали в промышленные объекты, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев. Пожар тушат спецслужбы, а жителей попросили не приближаться к найденным фрагментам дронов и сразу звонить в службу 112. Из-за атаки БПЛА перекрывалось движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, сейчас ограничения сняты.
В городе Вязьма Смоленской области пожилая женщина пострадала, когда обломки беспилотника упали на частный дом. Постройка загорелась. Сейчас женщина находится в больнице, ее состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
В результате ночной атаки вражеских беспилотников на город Саки погибла пожилая местная жительница, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования семье и близким погибшей, пообещав оказать всю необходимую помощь.
Над Воронежской областью ликвидировали восемь БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Дежурные силы ПВО сбили беспилотники над областным центром и четырьмя районами области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
В Тульской области подразделения ПВО сбили 62 беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев. Пострадавших нет. При отражении атаки БПЛА обломки сбитых дронов упали на территорию завода в Новомосковске.
Над Брянской областью силы ПВО Минобороны, мобильные группы «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии сбили 35 дронов самолетного типа. Об этом сообщили в правительстве региона.
В Белгородской области четыре человека, включая ребенка, пострадали при атаках ВСУ. Как сообщили в правительстве области, в тяжелом состоянии мальчика госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. ВСУ восемь раз применили реактивные системы залпового огня и артиллерию. Силы ПВО сбили и подавили 138 БПЛА.
Из-за атак Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в Калуге, Тамбове, Нижнем Новгороде, Ярославле и Костроме. В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара задерживаются вылет и прилет более 40 рейсов.