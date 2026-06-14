Что известно об атаках БПЛА на российские регионы

Украинский дрон утром атаковал Рыльск, в результате пострадала 58-летняя женщина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Еще один беспилотник ударил по частному дому в деревне Гирьи Беловского района – там ранения получила 74-летняя женщина. Обе пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу. В деревне Дурово Рыльского района пострадал 35-летний мужчина. У него диагностированы акубаротравма и ожог правой кисти – медики оказали помощь на месте, пострадавший будет наблюдаться амбулаторно.