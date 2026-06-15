Что известно о массированном ударе по Киеву и пожаре в Киево-Печерской лавре

Что известно о массированном ударе по Киеву и пожаре в Киево-Печерской лавреМинобороны отчиталось о поражении 12 предприятий ОПК
В ночь на 15 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Минобороны РФ назвало это ответом на террористические акты киевского режима.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгорании на территории Киево-Печерской лавры. В военном ведомстве сообщили, что по лавре попала ракета зенитного ракетного комплекса Patriot.
«Ведомости» собрали главное о ночных ударах.
В Минобороны РФ предположили, что одной из возможных причин некорректной работы комплекса Patriot могла стать передача Украине ракет с истекшими сроками годности. В российском военном ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
В ведомстве также сообщили, что в ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.
По данным Минобороны, в Киеве были поражены завод «Радар», занимающийся производством комплектующих для дальнобойных беспилотников и радиолокационных систем военного назначения, цех по производству и настройке БПЛА на территории киностудии им. Довженко, предприятие «Беспилотные технологии», осуществляющее сборку ударных беспилотников из иностранных комплектующих, а также завод «Маяк», выпускающий боевые части для БПЛА и стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго».
Кроме того, удары были нанесены по Киевскому государственному заводу «Буревестник», который производит беспилотники и радиолокационную технику для ВСУ, компании «Укр армо тех», занимающейся сборкой боевых частей для БПЛА и ракет, а также по Киевскому агрегатному заводу и авиаремонтному заводу №410 гражданской авиации.
Также, как заявили в Минобороны, поражен инновационный терминал компании «Новая почта», который использовался для хранения и доставки продукции двойного назначения, включая комплектующие для беспилотников, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.
В Днепропетровске удар пришелся по Днепровскому заводу электромеханического оборудования, а в Харькове – по предприятиям «Гринхаус солюшн» и «ДТ-1 групп», которые, по данным ведомства, занимались сборкой боевых частей для беспилотников и ракет.
Кроме объектов оборонной промышленности были поражены военные аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также территориальные центры комплектования в Киеве.
За сутки 3 июня российские военные нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах вооруженных сил ВСУ. В Минобороны уточняли, что поражение было нанесено местам хранения и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным в обеспечении ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах.