Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,681+0,73%USBN0,149-0,67%MGTS1 230+4,41%IMOEX2 536,38+0,84%RTSI1 111,18+0,84%RGBI118,54+0,09%RGBITR784,24+0,21%
Главная / Политика /

Что известно о массированном ударе по Киеву и пожаре в Киево-Печерской лавре

Минобороны отчиталось о поражении 12 предприятий ОПК
Татьяна Мозолевская
Michael S / Unsplash
Michael S / Unsplash

В ночь на 15 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Минобороны РФ назвало это ответом на террористические акты киевского режима.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгорании на территории Киево-Печерской лавры. В военном ведомстве сообщили, что по лавре попала ракета зенитного ракетного комплекса Patriot.

«Ведомости» собрали главное о ночных ударах.

В Минобороны РФ предположили, что одной из возможных причин некорректной работы комплекса Patriot могла стать передача Украине ракет с истекшими сроками годности. В российском военном ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

В ведомстве также сообщили, что в ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

По данным Минобороны, в Киеве были поражены завод «Радар», занимающийся производством комплектующих для дальнобойных беспилотников и радиолокационных систем военного назначения, цех по производству и настройке БПЛА на территории киностудии им. Довженко, предприятие «Беспилотные технологии», осуществляющее сборку ударных беспилотников из иностранных комплектующих, а также завод «Маяк», выпускающий боевые части для БПЛА и стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго».

Путин: Россия во время удара по Украине испытывала «Орешник» на «сараях»

Политика / Армия и спецслужбы

Кроме того, удары были нанесены по Киевскому государственному заводу «Буревестник», который производит беспилотники и радиолокационную технику для ВСУ, компании «Укр армо тех», занимающейся сборкой боевых частей для БПЛА и ракет, а также по Киевскому агрегатному заводу и авиаремонтному заводу №410 гражданской авиации.

Также, как заявили в Минобороны, поражен инновационный терминал компании «Новая почта», который использовался для хранения и доставки продукции двойного назначения, включая комплектующие для беспилотников, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

В Днепропетровске удар пришелся по Днепровскому заводу электромеханического оборудования, а в Харькове – по предприятиям «Гринхаус солюшн» и «ДТ-1 групп», которые, по данным ведомства, занимались сборкой боевых частей для беспилотников и ракет.

Кроме объектов оборонной промышленности были поражены военные аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также территориальные центры комплектования в Киеве.

За сутки 3 июня российские военные нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах вооруженных сил ВСУ. В Минобороны уточняли, что поражение было нанесено местам хранения и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным в обеспечении ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте