Что известно о массированном ударе по Киеву и пожаре в Киево-Печерской лавре

За сутки 3 июня российские военные нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах вооруженных сил ВСУ. В Минобороны уточняли, что поражение было нанесено местам хранения и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным в обеспечении ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах.