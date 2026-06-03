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Минобороны РФ заявило о поражении объектов инфраструктуры ВСУ

Ведомости

Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает «РИА Новости».

В ведомстве уточнили, что поражение было нанесено местам хранения и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным в обеспечении ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах.

По данным Минобороны, удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии российских группировок войск.

Минобороны России раскрыло подробности массированного удара, нанесенного в ночь на 2 июня по объектам на территории Украины. По данным ведомства, целью операции стали предприятия ВПК, территориальные центры комплектования ВСУ и военные аэродромы. Для удара российские военные применяли высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты и ударные БПЛА. Как сообщили в Минобороны, в самом Киеве были поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники.

В Минобороны заявили, что операция стала ответом на атаку украинских беспилотников по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, произошедшую 22 мая. Тогда погиб 21 человек, еще 63 получили ранения. После инцидента МИД России заявлял, что РФ будет наносить системные удары по объектам украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам. Ведомство также рекомендовало иностранным гражданам покинуть Киев.

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