Минобороны РФ заявило о поражении объектов инфраструктуры ВСУ

В Минобороны заявили, что операция стала ответом на атаку украинских беспилотников по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, произошедшую 22 мая. Тогда погиб 21 человек, еще 63 получили ранения. После инцидента МИД России заявлял, что РФ будет наносить системные удары по объектам украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам. Ведомство также рекомендовало иностранным гражданам покинуть Киев.