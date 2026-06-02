Минобороны назвало цели ударов в ответ на теракты Украины

Минобороны России раскрыло подробности массированного удара, нанесенного в ночь на 2 июня по объектам на территории Украины. По данным ведомства, целью операции стали предприятия ВПК, территориальные центры комплектования ВСУ и военные аэродромы.

Для удара российские военные применяли высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты и ударные БПЛА.

Как сообщили в Минобороны, в самом Киеве были поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники. Среди них названы объединение «Абрис ПТ», специальное конструкторское бюро «Спектр», завод «Маяк» и компания «Укрспецэкспорт». Кроме того, удары были нанесены по трем территориальным центрам комплектования ВСУ.

В Запорожье под удар попали цеха машиностроительного завода имени Омельченко и предприятия «Мотор сич». В Днепропетровской области поражены производственные мощности компании Fire Point, выпускающей комплектующие для ударных беспилотников и ракетного вооружения, а также логистический центр.

В Харьковской области, по данным ведомства, удары были нанесены по трем предприятиям ОПК, включая Харьковское государственное авиационное предприятие, а также по двум объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ.

В Сумской области целью стал Шосткинский казенный завод «Звезда». Также сообщается о поражении предприятий ВПК в Полтавской и Хмельницкой областях. Помимо этого удары были нанесены по инфраструктуре шести военных аэродромов, расположенных в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.

В Минобороны заявили, что операция стала ответом на атаку украинских беспилотников по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, произошедшую 22 мая. Тогда погиб 21 человек, еще 63 получили ранения.

После инцидента МИД России заявлял, что РФ будет наносить системные удары по объектам украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам. Ведомство также рекомендовало иностранным гражданам покинуть Киев.

