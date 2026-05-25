МИД РФ анонсировал последовательные и системные удары по Киеву за Старобельск

МИД РФ анонсировал последовательные и системные удары по Киеву за СтаробельскИностранцам рекомендовано покинуть украинскую столицу
Вооруженные силы (ВС) России будет последовательно наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в общежитии колледжа Старобельска. Об этом сообщили в МИД РФ.
По заявлению министерства, Киев атакой на Старобельск продемонстрировал пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Украинская сторона проигнорировала Женевскую конвенцию 1949 г., регулирующую защиту гражданского населения во время конфликтов.
«Все это переполнило чашу терпения», – подчеркнули в МИД РФ.
Под удар попадут конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых при содействии специалистов из НАТО, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
В ведомстве предупредили персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы в МИДе рекомендовали не приближаться в объектам военной и административной инфраструктуры.
24 мая войска РФ нанесли удар возмездия по целям на Украине. В Минобороны РФ, что массированный удар был нанесен баллистическими ракетами «Орешник» и аэробаллистическими ракетами «Искандер». Кроме того, применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты «Циркон», а также крылатые ракеты различных типов базирования (воздушного, морского, наземного) и ударные БПЛА.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно спровоцировал жесткий ответ из России.
22 мая украинские беспилотники атаковали колледж и общежитие в Старобельске. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате удара погиб 21 человек, еще 63 получили ранения. Спасательная операция завершилась 24 мая.