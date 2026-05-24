Медведев: Зеленский вызвал жесткий ответ России, ударив по детям

Президент Украины Владимир Зеленский террористическими ударами по детям спровоцировал жесткий ответ из России, написал в Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По мнению Медведева, это было сделано намеренно.

«Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам. Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать. Так проще оправдываться. Тем более что наши удары могут помочь консолидировать часть электората вокруг нынешней ублюдочной киевской власти», – написал Медведев.

22 мая украинские БПЛА атаковали общежитие и колледж Луганского педагогического университета. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате 21 человек погиб, ранены 63 человека.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва организует для иностранных журналистов, у которых есть аккредитация в российской столице, поездку в Старобельск. По словам дипломата, решение было принято из-за распространяемой в Совете Безопасности ООН «откровенной лжи западников». Постпред Латвии отрицала факт удара по учебному заведению.

Помощник президента России Владимир Мединский, оценивая реакцию Запада на атаку в Старобельске, задался вопросом, что «способны сделать эти люди, если победят».

