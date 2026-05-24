Главная / Политика /

ВС РФ нанесли удар возмездия по военным целям на Украине. Главное

Военные применили «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон»
Ася Султанова
Евгений Биятов / РИА Новости
Евгений Биятов / РИА Новости

Войска РФ нанесли удар возмездия по целям на Украине в ответ на террористические атаки по гражданским объектам, сообщили в Минобороны.

Российская армия нанесла массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» и аэробаллистическими ракетами «Искандер».

Были применены и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также крылатые ракеты «Циркон».

Для нанесения удара применялись крылатые ракеты различных типов базирования (воздушного, морского, наземного) и ударные БПЛА. В зону поражения попали объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены» – сообщили в Минобороны.

22 мая украинские беспилотники атаковали колледж и общежитие в Старобельске. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате удара погиб 21 человек, еще 63 получили ранения. Спасательная операция завершилась 24 мая.

Более 50 представителей СМИ из 19 стран отправились в Старобельск, чтобы увидеть последствия удара вооруженных сил Украины по колледжу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Решение направить журналистов в ЛНР было принято после того, как постпред Латвии отрицала факт нанесения удара по учебному заведению в в Совете Безопасности ООН.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно спровоцировал жесткий ответ из России.

«Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам. Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать. Так проще оправдываться», – написал Медведев.

