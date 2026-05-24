Более 50 представителей СМИ из 19 стран отправились в Старобельск, чтобы увидеть последствия удара вооруженных сил Украины по колледжу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Решение направить журналистов в ЛНР было принято после того, как постпред Латвии отрицала факт нанесения удара по учебному заведению в в Совете Безопасности ООН.