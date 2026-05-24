ВС РФ нанесли удар возмездия по военным целям на Украине. Главное

ВС РФ нанесли удар возмездия по военным целям на Украине. ГлавноеВоенные применили «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон»
Войска РФ нанесли удар возмездия по целям на Украине в ответ на террористические атаки по гражданским объектам, сообщили в Минобороны.
Российская армия нанесла массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» и аэробаллистическими ракетами «Искандер».
Были применены и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также крылатые ракеты «Циркон».
Для нанесения удара применялись крылатые ракеты различных типов базирования (воздушного, морского, наземного) и ударные БПЛА. В зону поражения попали объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены» – сообщили в Минобороны.
22 мая украинские беспилотники атаковали колледж и общежитие в Старобельске. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате удара погиб 21 человек, еще 63 получили ранения. Спасательная операция завершилась 24 мая.
Более 50 представителей СМИ из 19 стран отправились в Старобельск, чтобы увидеть последствия удара вооруженных сил Украины по колледжу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Решение направить журналистов в ЛНР было принято после того, как постпред Латвии отрицала факт нанесения удара по учебному заведению в в Совете Безопасности ООН.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно спровоцировал жесткий ответ из России.
«Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам. Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать. Так проще оправдываться», – написал Медведев.