ВС РФ ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Украины

ВС РФ ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты УкраиныВсе назначенные объекты поражены
Российские военные в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по объектам на территории Украины в ответ на террористические атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Для удара применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, включая гиперзвуковые ракеты, а также ударные беспилотники. По данным ведомства, целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса и военным аэродромам.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в Минобороны.
22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. По данным российских властей, в результате удара погиб 21 человек, еще 63 пострадали.
После этого МИД РФ заявил, что Россия будет наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, центрам принятия решений и командным пунктам. В ведомстве назвали такие действия ответом на атаку в Старобельске и рекомендовали иностранным гражданам покинуть Киев.
28 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу пояснял, что предупреждение о возможном ударе по Киеву остается в силе. По его словам, рекомендация дипломатам покинуть город была сделана осознанно и серьезно.