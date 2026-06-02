Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UGLD0,576+0,86%CNY Бирж.10,678+0,36%IMOEX2 594,2+0,94%RTSI1 142,13+0,94%RGBI118,530%RGBITR781,02+0,03%
Главная / Политика /

ВС РФ ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Украины

Все назначенные объекты поражены
Ведомости

Российские военные в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по объектам на территории Украины в ответ на террористические атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для удара применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, включая гиперзвуковые ракеты, а также ударные беспилотники. По данным ведомства, целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса и военным аэродромам.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в Минобороны.

Путин провел совещание по расследованию ударов ВСУ по Старобельску. Главное

Политика / Власть

22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. По данным российских властей, в результате удара погиб 21 человек, еще 63 пострадали.

После этого МИД РФ заявил, что Россия будет наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, центрам принятия решений и командным пунктам. В ведомстве назвали такие действия ответом на атаку в Старобельске и рекомендовали иностранным гражданам покинуть Киев.

28 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу пояснял, что предупреждение о возможном ударе по Киеву остается в силе. По его словам, рекомендация дипломатам покинуть город была сделана осознанно и серьезно.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь