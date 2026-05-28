Шойгу: удар по Киеву могут нанести в любой момент

Шойгу: удар по Киеву могут нанести в любой моментТе, кто говорят, что у России ничего не осталось, «глубоко заблуждаются»
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент. Предупреждение дипломатам покинуть город он назвал совершенно серьезным и осознанным.
«Какой силы может быть удар – мы показали. У нас для этого есть все», – сказал Шойгу на пресс-конференции на полях Международного форума по безопасности. Он также отметил, что те, кто считают, будто у России ничего не осталось, «глубоко ошибаются».
22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 63. 24 мая войска РФ нанесли удар возмездия по целям на Украине. В Минобороны РФ заявили, что массированный удар был нанесен баллистическими ракетами «Орешник» и аэробаллистическими ракетами «Искандер».
25 мая МИД РФ сообщил, что Вооруженные силы России намерены наносить системные удары по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам. Это станет ответом на атаку ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске, заявили в ведомстве. МИД РФ предупредил иностранцев о необходимости как можно скорее покинуть Киев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 мая заявил, что системность ударов по Киеву не означает их периодичности.