Песков: системность ударов по Киеву не означает их периодичность
Системность не говорит о периодичности ударов по Киеву, о которых предупреждал МИД РФ, обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Системность – это же не периодичность. Собственно, в заявлении МИДа все исчерпывающее было сказано», – сказал представитель Кремля.
25 мая МИД РФ анонсировал последовательные и системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в общежитии колледжа Старобельска. Ведомство предупредило, что персоналу дипломатических миссий необходимо как можно скорее покинуть Киев.
В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Глава российского внешнеполитического ведомства донес до американской стороны, что ВС РФ приступают к ударам возмездия по объектам в Киеве. МИД вновь подчеркнул, что удары наносятся в ответ на продолжающиеся террористические атаки Украины.
22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В результате ударов 21 человек погиб, 63 пострадали. Следователи возбудили уголовное дело о теракте.