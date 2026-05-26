Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MTLR52,09-1,16%CNY Бирж.10,53-0,73%IMOEX2 590,71-0,29%RTSI1 140,71-0,29%RGBI118,89-0,18%RGBITR781,66-0,15%
Главная / Политика /

Песков: системность ударов по Киеву не означает их периодичность

Ведомости

Системность не говорит о периодичности ударов по Киеву, о которых предупреждал МИД РФ, обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Системность – это же не периодичность. Собственно, в заявлении МИДа все исчерпывающее было сказано», – сказал представитель Кремля.

25 мая МИД РФ анонсировал последовательные и системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в общежитии колледжа Старобельска. Ведомство предупредило, что персоналу дипломатических миссий необходимо как можно скорее покинуть Киев.

Фото.

Что увидели представители СМИ на месте обстрела колледжа в Старобельске

Политика / Фото

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Глава российского внешнеполитического ведомства донес до американской стороны, что ВС РФ приступают к ударам возмездия по объектам в Киеве. МИД вновь подчеркнул, что удары наносятся в ответ на продолжающиеся террористические атаки Украины.

22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В результате ударов 21 человек погиб, 63 пострадали. Следователи возбудили уголовное дело о теракте.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте