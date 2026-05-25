Главная / Политика /

Лавров предупредил Рубио о начале ударов возмездия по Киеву

Министры также обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе
Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. По поручению президента глава российского МИДа довел до американской стороны информацию о том, что ВС РФ приступают к «системным и последовательным ударам» возмездия по объектам в Киеве, сообщили в ведомстве.

Российская сторона подчеркнула, что удары наносятся в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории.

Кроме того, Лавров напомнил Рубио о договоренностях по украинскому конфликту, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 г. по итогам встречи двух президентов. Он выразил сожаление, что действия европейских и украинских властей нарушают эти соглашения, которые могли бы привести к устойчивому и долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов.

МИД РФ анонсировал последовательные и системные удары по Киеву за Старобельск

Политика / Международные отношения

В ведомстве добавили, что министры также обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы. Последняя в настоящее время находится под энергетической блокадой США.

По данным официального справочника Госдепа США на март 2026 г., среди ключевых сотрудников посольства США в Киеве числится 21 человек. В 2023 г. бывший госсекретарь Энтони Блинкен оценивал численность диппредставительства в 45 человек, не считая сотрудников Пентагона.

25 мая МИД РФ анонсировал последовательные и системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в общежитии колледжа Старобельска. В ведомстве предупредили персонал дипломатических миссий о необходимости как можно скорее покинуть Киев.

5 мая Лавров и Рубио провели телефонный разговор по инициативе Москвы, обсудив отношения между США и Россией, российско-украинскую войну и ситуацию в Иране. 6 мая МИД РФ призвал власти зарубежных стран эвакуировать из Киева своих дипломатов, указав на неотвратимость нанесения ВС РФ ответного удара по украинской столице в случае атак на Москву в день празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

