Лавров предупредил Рубио о начале ударов возмездия по Киеву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. По поручению президента глава российского МИДа довел до американской стороны информацию о том, что ВС РФ приступают к «системным и последовательным ударам» возмездия по объектам в Киеве, сообщили в ведомстве.



Российская сторона подчеркнула, что удары наносятся в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории.