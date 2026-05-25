CNY Бирж.10,511-0,19%KZOS60,5+0,67%BLNG10,66-1,02%IMOEX2 627,24+0,06%RTSI1 162,26+0,06%RGBI119,21-0,1%RGBITR783,520%
Песков: Минобороны России исчерпывающе объяснило атаку «Орешником»

Ведомости

Министерство обороны России дало исчерпывающие объяснения насчет удара по Украине с использованием баллистических ракет «Орешник». На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Пескова спросили, является ли атака на постсоветскую республику, о которой российское Минобороны сообщило 24 мая, ответом на удары по колледжу в Старобельске, в результате которого 21 человек погиб и 63 пострадали.

«Об этом уже было сказано в соответствующем заявлении Министерства обороны РФ. Надеюсь, вы отфиксировали эти заявления», – ответил представитель Кремля.

ВС РФ нанесли удар возмездия по военным целям на Украине. Главное

Политика / Армия и спецслужбы

В Минобороны РФ поясняли, что российские войска нанесли удар возмездия по целям на Украине в ответ на террористические атаки по гражданским объектам. Массированный удар был нанесен баллистическими ракетами «Орешник» и аэробаллистическими ракетами «Искандер». Кроме того, применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты «Циркон», а также крылатые ракеты различных типов базирования (воздушного, морского, наземного) и ударные БПЛА. В зону поражения попали объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

Украинские беспилотники атаковали колледж и общежитие в Старобельске Луганской народной республики 22 мая. Во время удара в здании было 86 подростков от 14 до 18 лет. Спасательная операция завершилась 24 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Район педагогического колледжа в Старобельске посетили свыше 50 представителей СМИ из 19 стран, включая Европу, Латинскую Америку, страны Ближнего Востока, Китая и США.

