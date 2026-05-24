Что сказали иностранные журналисты о последствиях удара ВСУ по Старобельску

Что сказали иностранные журналисты о последствиях удара ВСУ по СтаробельскуНа место террористической атаки по колледжу прибыли представители СМИ из 19 стран
Иностранные журналисты прибыли в район педагогического колледжа в Старобельске Луганской народной республики, чтобы увидеть последствия атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них более 50 представителей СМИ из 19 стран, включая Европу, Латинскую Америку, страны Ближнего Востока, Китая и США. В результате атаки БПЛА 22 мая 21 человек погиб, десятки пострадали. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Разрушения затронули как учебные аудитории, так и спальные помещения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что решение направить в ЛНР сотрудников СМИ было принято после «откровенной лжи западных представителей», распространенной в Совете Безопасности ООН. В частности, постпред Латвии при международной организации отрицала факт нанесения удара по учебному заведению. После атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ).
«Ведомости» собрали реакцию иностранных журналистов на трагедию.
«Это массовое убийство и акт терроризма. Это очень и очень просто, здесь нет никакого двойного прочтения случившегося. Все очень просто, здесь больше нечего добавить» (цитата по «РИА Новости»).
«Я вижу, что это гражданский объект, и вижу, что это невозможно подставить. Так быстро все это устроить. Это невозможно, это нереально» (цитата по «РИА Новости»).
«Это ужасно. Это огромные разрушения. <…> Я просто вижу, что здесь был колледж и что люди погибли» (цитата по ТАСС).
«Очень больно. <...> Там мы видели тапочки, видели стекло разбитое, как вот эти дети без тапок, по стеклам, в ночной одежде бегали по коридорам. Там, естественно, была ночь, темно, дым, и страх, и крики. Вот эту картину, если закрытыми глазами представить, то вы не выдержите, наверное, польются слезы. И какой бы крепкий мужчина ни был, потому что по-человечески это большой удар» (цитата по ТАСС).
«Эта война продолжается, и эта война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ ее закончить – это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей в специальной военной операции» (цитата по «РИА Новости»).
«Это ужасно, страшно. И кто молчит сейчас? Запад молчит» (цитата по «Известиям»).
«Я не понимаю, почему мир молчит, именно западный мир. Они не хотели показывать миру настоящую Украину. Не хотели показывать, что Украина убила этих детей. Но после всего я приеду в Турцию и напишу обо всем, что я увидел. Несколько дней назад я прочитал в западных медиа, что эта территория закрыта и что сюда журналистам нельзя. Но вот мы здесь, мы приехали» (цитата по телеканалу «Звезда»).