Иностранные СМИ прибыли на место удара ВСУ в Старобельске

В результате атаки БПЛА по Старобельску 22 мая 21 человек погиб, 63 пострадали. Беспилотники атаковали общежитие и колледж Луганского педагогического университета. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Разрушения затронули как учебные аудитории, так и спальные помещения.