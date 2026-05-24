Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,53+0,91%KUZB0,03+0,17%CARM1,102-0,86%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,09+0,07%
Главная / Общество /

Иностранные СМИ прибыли на место удара ВСУ в Старобельске

Ведомости

На место атаки по педагогическому колледжу в Старобельске Луганской народной республики прибыли представители зарубежных средств массовой информации. Об этом сообщил ТАСС.

О том, что более 50 представителей СМИ отправились в Старобельск, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На место атаки ВСУ поехали журналисты из 19 стран, включая Европу, Латинскую Америку, страны Ближнего Востока, Китай и США.

В результате атаки БПЛА по Старобельску 22 мая 21 человек погиб, 63 пострадали. Беспилотники атаковали общежитие и колледж Луганского педагогического университета. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Разрушения затронули как учебные аудитории, так и спальные помещения.

После ЧП студентов перевели на дистанционный формат обучения. Жильцов общежития отправили по домам. Для несовершеннолетних учащихся организовали выездной отдых. Их направят в оздоровительные центры.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь