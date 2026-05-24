Иностранные СМИ прибыли на место удара ВСУ в Старобельске
На место атаки по педагогическому колледжу в Старобельске Луганской народной республики прибыли представители зарубежных средств массовой информации. Об этом сообщил ТАСС.
О том, что более 50 представителей СМИ отправились в Старобельск, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На место атаки ВСУ поехали журналисты из 19 стран, включая Европу, Латинскую Америку, страны Ближнего Востока, Китай и США.
В результате атаки БПЛА по Старобельску 22 мая 21 человек погиб, 63 пострадали. Беспилотники атаковали общежитие и колледж Луганского педагогического университета. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Разрушения затронули как учебные аудитории, так и спальные помещения.
После ЧП студентов перевели на дистанционный формат обучения. Жильцов общежития отправили по домам. Для несовершеннолетних учащихся организовали выездной отдых. Их направят в оздоровительные центры.