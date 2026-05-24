Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,53+0,91%KZOS60,6+0,83%NKNC68,5-0,44%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,35+0,02%RGBITR784,39+0,11%
Главная / Политика /

Захарова: более 50 иностранных журналистов направились в Старобельск

В ЛНР приедут представители СМИ из 19 стран
Ведомости

Более 50 представителей СМИ отправились в Старобельск, чтобы увидеть последствия удара вооруженных сил Украины по колледжу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На место атаки ВСУ отправились журналисты из 19 стран, включая Европу, Латинскую Америку, страны Ближнего Востока, Китай и США.

«В ЛНР полетели представители Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции», – написала Захарова.

Дипломат также напомнила, что Токио запретил своим журналистам принимать участие в поездке.

Не будут участвовать в поезде представители каналов ВВС и CNN. Первый официально отказался.

«CNN в отпуске», – добавила Захарова. Как отметил дипломат, решение направить в ЛНР представителей СМИ было принято после «откровенной лжи западных представителей», распространенной в Совете Безопасности ООН. Постпред Латвии, в свою очередь, отрицала факт нанесения удара по учебному заведению.

21 человек погиб, 63 пострадали в результате атаки БПЛА по Старобельску 22 мая. Беспилотники атаковали общежитие и колледж Луганского педагогического университета.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь