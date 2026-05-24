Захарова: более 50 иностранных журналистов направились в СтаробельскВ ЛНР приедут представители СМИ из 19 стран
Более 50 представителей СМИ отправились в Старобельск, чтобы увидеть последствия удара вооруженных сил Украины по колледжу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На место атаки ВСУ отправились журналисты из 19 стран, включая Европу, Латинскую Америку, страны Ближнего Востока, Китай и США.
«В ЛНР полетели представители Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции», – написала Захарова.
Дипломат также напомнила, что Токио запретил своим журналистам принимать участие в поездке.
Не будут участвовать в поезде представители каналов ВВС и CNN. Первый официально отказался.
«CNN в отпуске», – добавила Захарова. Как отметил дипломат, решение направить в ЛНР представителей СМИ было принято после «откровенной лжи западных представителей», распространенной в Совете Безопасности ООН. Постпред Латвии, в свою очередь, отрицала факт нанесения удара по учебному заведению.
21 человек погиб, 63 пострадали в результате атаки БПЛА по Старобельску 22 мая. Беспилотники атаковали общежитие и колледж Луганского педагогического университета.