Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,482+0,45%BSPBP49,95+0,3%CHKZ16 900+0,6%IMOEX2 665,41+0,04%RTSI1 186,1+0,04%RGBI119,37+0,06%RGBITR783,78+0,08%
Главная / Политика /

Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ по колледжу в ЛНР

Ведомости

Главное управление Следственного комитета (СК) ЛНР возбудило уголовное дело после украинской атаки на административные здания и общежитие Старобельского колледжа Луганского педуниверситета. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело возбуждено о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Ночью 22 мая украинские силы с помощью четырех беспилотников самолетного типа ударили по административным зданиям и общежитию колледжа. На момент атаки в общежитии предварительно находились 86 студентов и один работник. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится опрос очевидцев, назначен ряд экспертиз.

Что известно об атаке ВСУ на общежитие с детьми в ЛНР

Политика

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что ранены 35 человек. Ведется разбор завалов: по словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, там могут находиться до 18 пострадавших. Один человек погиб.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что террористы прицельно бьют по детям, а Запад при этом молчит.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь