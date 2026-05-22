Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ по колледжу в ЛНР
Главное управление Следственного комитета (СК) ЛНР возбудило уголовное дело после украинской атаки на административные здания и общежитие Старобельского колледжа Луганского педуниверситета. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Дело возбуждено о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ).
Ночью 22 мая украинские силы с помощью четырех беспилотников самолетного типа ударили по административным зданиям и общежитию колледжа. На момент атаки в общежитии предварительно находились 86 студентов и один работник. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится опрос очевидцев, назначен ряд экспертиз.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что ранены 35 человек. Ведется разбор завалов: по словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, там могут находиться до 18 пострадавших. Один человек погиб.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что террористы прицельно бьют по детям, а Запад при этом молчит.