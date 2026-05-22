Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ по колледжу в ЛНР

Ночью 22 мая украинские силы с помощью четырех беспилотников самолетного типа ударили по административным зданиям и общежитию колледжа. На момент атаки в общежитии предварительно находились 86 студентов и один работник. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится опрос очевидцев, назначен ряд экспертиз.