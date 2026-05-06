Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GMKN127,72+0,68%CNY Бирж.10,946-0,97%IMOEX2 632,5-0,45%RTSI1 102,42-0,29%RGBI119,52-0,02%RGBITR781+0,02%
Главная / Политика /

МИД РФ призвал страны эвакуировать из Киева своих дипломатов к 9 Мая

Москва разослала во все дипмиссии ноту из-за угроз Зеленского
Ведомости


Москва призывает власти зарубежных стран эвакуировать из Киева своих дипломатов и указывает на неотвратимость нанесения ВС РФ ответного удара по украинской столице в случае атак на столицу России. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

«В ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима [Владимир] Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами», – отметила дипломат.

Если украинская армия нанесет анонсированный удар 9 Мая, ВС РФ незамедлительно будут атаковать Киев, в том числе центры принятия решений, подчеркнула Захарова.

Что известно о предстоящем параде в честь 81-летия Победы в Москве

Политика / Армия и спецслужбы

Россия выступает «не с позиции агрессии», а с позиции «неизбежного ответа» на нее, указала представитель МИД РФ. Она также добавила, что у европейских стран не получится «замолчать» и «замести под ковер» прозвучавшие публично угрозы украинского лидера.

На открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване президент Украины пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – сказал Зеленский.

4 мая Минобороны РФ сообщило, что российская сторона объявляет одностороннее перемирие в зоне боевых действий на Украине в честь празднования Дня Победы – с 8 по 9 мая. Решение принял президент РФ Владимир Путин. Ведомство ранее уже предупреждало жителей Киева и сотрудников иностранных посольств, находящихся в украинской столице, что по центру города может быть нанесен массированный удар в случае, если Украина попытается сорвать проведение парада в Москве.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия объявит перемирие на День Победы без учета позиции украинской стороны.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь