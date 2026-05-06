МИД РФ призвал страны эвакуировать из Киева своих дипломатов к 9 Мая

4 мая Минобороны РФ сообщило, что российская сторона объявляет одностороннее перемирие в зоне боевых действий на Украине в честь празднования Дня Победы – с 8 по 9 мая. Решение принял президент РФ Владимир Путин. Ведомство ранее уже предупреждало жителей Киева и сотрудников иностранных посольств, находящихся в украинской столице, что по центру города может быть нанесен массированный удар в случае, если Украина попытается сорвать проведение парада в Москве.