МИД РФ призвал страны эвакуировать из Киева своих дипломатов к 9 Мая

МИД РФ призвал страны эвакуировать из Киева своих дипломатов к 9 МаяМосква разослала во все дипмиссии ноту из-за угроз Зеленского
Москва призывает власти зарубежных стран эвакуировать из Киева своих дипломатов и указывает на неотвратимость нанесения ВС РФ ответного удара по украинской столице в случае атак на столицу России. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.
«В ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима [Владимир] Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами», – отметила дипломат.
Если украинская армия нанесет анонсированный удар 9 Мая, ВС РФ незамедлительно будут атаковать Киев, в том числе центры принятия решений, подчеркнула Захарова.
Россия выступает «не с позиции агрессии», а с позиции «неизбежного ответа» на нее, указала представитель МИД РФ. Она также добавила, что у европейских стран не получится «замолчать» и «замести под ковер» прозвучавшие публично угрозы украинского лидера.
На открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване президент Украины пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – сказал Зеленский.
4 мая Минобороны РФ сообщило, что российская сторона объявляет одностороннее перемирие в зоне боевых действий на Украине в честь празднования Дня Победы – с 8 по 9 мая. Решение принял президент РФ Владимир Путин. Ведомство ранее уже предупреждало жителей Киева и сотрудников иностранных посольств, находящихся в украинской столице, что по центру города может быть нанесен массированный удар в случае, если Украина попытается сорвать проведение парада в Москве.
30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия объявит перемирие на День Победы без учета позиции украинской стороны.