Политика

Что известно о предстоящем параде в честь 81-летия Победы в Москве

В нем примут участие пешие колонны военнослужащих военных вузов всех видов и родов войск
Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости

Военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В составе колонны Минобороны в параде примут участие пешие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России.

При этом, как сообщает военное ведомство, в этом году в параде не будут участвовать воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники. Это связано с текущей оперативной обстановкой.

На Красной площади начали подготовку к параду в честь Дня Победы

Общество

Во время трансляции парада зрителям покажут работу военнослужащих Вооруженных сил, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. В том числе будет продемонстрирована работа расчетов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил (ВКС) и кораблях Военно-морского флота (ВМС).

В авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп. Завершат парад штурмовики Су-25, которые раскрасят небо Москвы в цвета российского флага.

16 апреля в Москве началась установка каркаса будущих трибун на 9 мая. 22 апреля специалисты стали монтировать декорации для празднования Дня Победы и проведения парада на Красной площади.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что парад Победы 9 мая состоится.

