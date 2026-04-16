На Красной площади начали подготовку к параду в честь Дня Победы
На Красной площади началась подготовка парада Победы, который традиционно пройдет 9 мая, сообщили «РИА Новости».
Сейчас идет установка каркаса будущих трибун. Их монтаж начался со стороны Мавзолея. Зону для трибун отделили металлическими ограждениями, при этом доступ для граждан на площадь не ограничен.
5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле идет подготовка к празднованию Дня Победы.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что президент России Владимир Путин проведет международные контакты с иностранными государственными деятелями, которые приедут в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Российская сторона подтвердила, что готова их принять, нескольким из них уже направлены официальные приглашения. Ушаков не стал называть имена иностранных лидеров, которые посетят российскую столицу.
В 2026 г. будет отмечаться 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.