Ушаков: Путин 9 мая примет зарубежных гостей в Москве
Президент России Владимир Путин проведет международные контакты с иностранными государственными деятелями, которые прибудут в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Об этом пишет «РИА Новости».
Как заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, ряд иностранных политиков выразили желание посетить российскую столицу 9 Мая. Москва со своей стороны подтвердила готовность их принять. Нескольким из них уже подтвердили приглашения.
При этом Ушаков не стал раскрывать имена зарубежных лидеров, которые приедут в Россию. Ожидается, что в День Победы президент России проведет с ними двусторонние встречи и контакты.
Srpska National в марте сообщала, что лидер партии «Союз независимых социал-демократов» в Республике Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил о планах посетить Москву 9 мая для участия в праздновании Дня Победы. В 2025 г. Додик был в столице России по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на угрозы властей ЕС.