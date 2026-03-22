Додик намерен приехать в Москву на празднование Дня Победы
Лидер партии «Союз независимых социал-демократов» в Республике Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил о планах посетить Москву 9 мая для участия в праздновании Дня Победы. Об этом сообщает Srpska National.
Как рассказал Додик, перед визитом в российскую столицу он отправится в Чикаго примерно 25 апреля, где получит награду от института, занимающегося вопросами демократии и свобод. После возвращения в Республику Сербскую 3 мая и празднования дня святого покровителя Георгия – Джурджевдан – 6 мая, он вылетит в Москву 7 мая.
В графике Додика также значатся повторный визит в Москву в конце мая для участия в конференции по безопасности, которую он традиционно посещает, а также поездка в Санкт-Петербург в начале июня на экономический форум. Кроме того, политик планирует посетить Израиль, Венгрию, Италию и, возможно, Францию для встреч с представителями партий-партнеров.
В 2025 г. Додик прибыл в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на угрозы властей ЕС.