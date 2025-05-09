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Додик: Республика Сербская может рассчитывать на поддержку РФ

Ведомости

Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) может рассчитывать на поддержку России и президента Владимира Путина в защите Дейтонского мирного соглашения. Об этом президент страны Милорад Додик написал на своей странице в X.

По его словам, он поговорил с Путиным о братском сотрудничестве между народами двух стран «после грандиозного российского военного парада в Москве».

Додик прибыл в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на угрозы главы евродипломатии Каи Каллас. По ее словам, Евросоюз потребовал от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных памятной дате победы над нацистской Германией. «Я хочу быть там в тот день и поеду», – говорил Додик.

В июне 2024 г. Путин заявлял на встрече с Додиком, что Россия выступает за соблюдение Дейтонских соглашений, так как зафиксированные в них нормы могут служить основанием для дальнейшего развития ситуации в Боснии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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