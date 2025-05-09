Додик прибыл в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на угрозы главы евродипломатии Каи Каллас. По ее словам, Евросоюз потребовал от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных памятной дате победы над нацистской Германией. «Я хочу быть там в тот день и поеду», – говорил Додик.