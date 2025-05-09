Додик: Республика Сербская может рассчитывать на поддержку РФ
Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) может рассчитывать на поддержку России и президента Владимира Путина в защите Дейтонского мирного соглашения. Об этом президент страны Милорад Додик написал на своей странице в X.
По его словам, он поговорил с Путиным о братском сотрудничестве между народами двух стран «после грандиозного российского военного парада в Москве».
Додик прибыл в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на угрозы главы евродипломатии Каи Каллас. По ее словам, Евросоюз потребовал от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных памятной дате победы над нацистской Германией. «Я хочу быть там в тот день и поеду», – говорил Додик.
В июне 2024 г. Путин заявлял на встрече с Додиком, что Россия выступает за соблюдение Дейтонских соглашений, так как зафиксированные в них нормы могут служить основанием для дальнейшего развития ситуации в Боснии.