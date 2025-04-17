После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что посетит парад Победы в Москве. Фицо пояснил, что он посетит Москву для того, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, погибших при освобождении Словакии, как отдал дань уважения жертвам высадки в Нормандии и операций в Тихом океане.