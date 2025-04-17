Додик поедет в Москву на Парад Победы вопреки угрозам Каллас
Президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик приедет в Москву на Парад Победы в мае. Об этом он заявил в комментарии РТРС.
«Я хочу быть там в тот день и поеду», – сказал он.
14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву. По ее словам, ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в России.
После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что посетит парад Победы в Москве. Фицо пояснил, что он посетит Москву для того, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, погибших при освобождении Словакии, как отдал дань уважения жертвам высадки в Нормандии и операций в Тихом океане.
В Кремле говорили, что оценку угрозам Каллас нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о возрождении евронацизма из-за позиции Европейского союза (ЕС) по отношению к Сербии и ее желанию посетить Москву для празднования Дня Победы.