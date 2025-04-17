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/ Политика

Додик поедет в Москву на Парад Победы вопреки угрозам Каллас

Ведомости

Президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик приедет в Москву на Парад Победы в мае. Об этом он заявил в комментарии РТРС.

«Я хочу быть там в тот день и поеду», – сказал он.

14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву. По ее словам, ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в России.

После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что посетит парад Победы в Москве. Фицо пояснил, что он посетит Москву для того, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, погибших при освобождении Словакии, как отдал дань уважения жертвам высадки в Нормандии и операций в Тихом океане. 

В Кремле говорили, что оценку угрозам Каллас нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о возрождении евронацизма из-за позиции Европейского союза (ЕС) по отношению к Сербии и ее желанию посетить Москву для празднования Дня Победы. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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