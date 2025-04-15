Фицо поедет на парад Победы в Москве вопреки угрозам Каллас

«Я еду в Москву 9 мая. Госпожа Каллас, я хотел бы сообщить вам, что я являюсь законным премьер-министром Словакии – суверенного государства. Никто не может мне указывать, куда мне следует или не следует путешествовать», – написал он в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .