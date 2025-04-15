Фицо поедет на парад Победы в Москве вопреки угрозам Каллас
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит парад Победы в Москвы в мае. Об этом сообщил премьер, отвечая на угрозы главы евродипломатии Каи Каллас.
«Я еду в Москву 9 мая. Госпожа Каллас, я хотел бы сообщить вам, что я являюсь законным премьер-министром Словакии – суверенного государства. Никто не может мне указывать, куда мне следует или не следует путешествовать», – написал он в Facebook
Фицо уточнил, что он посетит Москву для того, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, погибших при освобождении Словакии, как отдал дань уважения жертвам высадки в Нормандии и операций в Тихом океане. Он назвал заявление Каллас неуважительным и выступил против угроз.
14 апреля Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву. По ее словам, ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обращают внимание на «весьма жесткие» заявления Каллас, но оценку подобным угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает. Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет 9 мая. На нем ожидают президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Словакии Фицо, председателя КНР Си Цзиньпина и др.