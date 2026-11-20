В ночь на 20 ноября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и складским терминалам, задействованным в производстве и хранении крылатых ракет и БПЛА большой и средней дальности. Об этом сообщает Минобороны РФ.