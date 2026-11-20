Армия России нанесла массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
В ночь на 20 ноября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и складским терминалам, задействованным в производстве и хранении крылатых ракет и БПЛА большой и средней дальности. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Также удары нанесены по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях. В Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах украинской армии. Атаки были совершены высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, БПЛА.
19 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что территория республики освобождена примерно на 90%. При этом обстановка на линии фронта продолжает меняться ежедневно.