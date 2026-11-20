Посол: Россия готова забрать из Ирана отработанное ядерное топливо
Москва сообщила Вашингтону и Тегерану о возможности забрать часть отработанного ядерного топлива из Ирана. Об этом посол России в Анкаре Сергей Вершинин сообщил Hürriyet.
«Мы сказали американцам и иранцам, что в конечном итоге можем забрать часть отработанного ядерного топлива, чтобы устранить опасения относительно того, что это топливо может быть использовано в военных целях», – сказал Вершинин.
По его словам, Россия хочет помочь, так как стремится увидеть возвращение мира и стабильности в регион.
15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил India Today, что США отклонили предложение России о вывозе обогащенного урана из Ирана на российскую территорию. По его словам, это могло быть хорошим решением, но, к сожалению, американская сторона отклонила инициативу.