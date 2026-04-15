Песков: США отказались от инициативы РФ по вывозу обогащенного урана из Ирана

15 апреля официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран всегда ценил предложения Москвы по продвижению дипломатического процесса с ядерной проблемой. Он отметил, что для принятия решения по тому, принимать ли помощь от России по переработке обогащенного урана в уран топливного уровня и по его хранению, нужно знать, сможет ли Иран договориться с США. При этом, по словам представителя министерства, время следующего раунда переговоров пока не назначено.