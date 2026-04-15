Песков: США отказались от инициативы РФ по вывозу обогащенного урана из Ирана
США отклонили предложение России о вывозе обогащенного урана из Ирана на российскую территорию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today.
«Россия была готова принять обогащенный Иран на своей земле. Это могло быть хорошим решением, но, к сожалению, американская сторона отклонила это предложение», – сказал он.
3 февраля Песков заявил, что Москва готова рассмотреть возможность вывоза в Россию обогащенного урана из Ирана как часть мер по снижению международной напряженности вокруг ядерной программы Тегерана.
15 апреля официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран всегда ценил предложения Москвы по продвижению дипломатического процесса с ядерной проблемой. Он отметил, что для принятия решения по тому, принимать ли помощь от России по переработке обогащенного урана в уран топливного уровня и по его хранению, нужно знать, сможет ли Иран договориться с США. При этом, по словам представителя министерства, время следующего раунда переговоров пока не назначено.