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В Шэньчжэне на полях саммита АТЭС состоялись первые в истории трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая, длившиеся около полутора часов. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин обменялись мнениями по текущей международной ситуации, обсудили условия дальнейшего сосуществования трех стран, вопросы глобального развития и безопасности, а по итогам приняли декларацию о мире. Одной из тем стала ситуация на Украине, вынесенная на обсуждение Трампом, который ранее утром уже затрагивал этот вопрос на двусторонней встрече с Путиным. Президент РФ отметил наличие совпадающих интересов в урегулировании региональных конфликтов, а американский лидер подчеркнул, что стороны «движутся в правильном направлении». При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что тема Украины не являлась центральной. / Reuters