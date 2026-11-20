TWZ: борт Трампа в Китае сопровождал «самолет Судного дня»
Борт президента США Дональда Трампа в ходе его визита в Китай сопровождал военизированный Boeing 747, E-4B Nightwatch, который называют «самолетом Судного дня». Об этом сообщает портал War Zone (TWZ).
По данным издания, в перелете американского лидера участвовали все три самолета Air Force One на базе Boeing 747, находящиеся в распоряжении ВВС США: два старых VC-25A и новый бывший катарский VC-25B Bridge.
TWZ отметило, что самолет «Судного дня» E-4B – «всего лишь еще один элемент, пусть и очень необычный, масштабного воздушного логистического балета, который разворачивается всякий раз, когда президент покидает страну».
9 июня «РИА Новости» писали, что ВВС США запросили $2,2 млрд для разработки нового «самолета Судного дня». Деньги потребовались на создание воздушного командного пункта E-4C. Указанная сумма рассчитана на 2027 финансовый год. Она на 23,2% больше средств, выделенных на программу в 2026 г. Расходы увеличатся в связи с расширением инженерных работ и испытаний. Новое судно придет на замену борту E-4B. Самолет будет защищен от ядерного взрыва и электромагнитного импульса. Президент США, министр войны и другие ключевые должностные лица государства смогут управлять на таком самолете войсками, если наземные штабы будут уничтожены.