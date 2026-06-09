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ВВС США запросили $2,2 млрд на разработку нового «самолета Судного дня»

Ведомости

ВВС США запросили $2,2 млрд для разработки нового «самолета Судного дня». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие бюджетные документы ведомства.

Деньги потребовались на создание воздушного командного пункта E-4C. Указанная сумма рассчитана на 2027 финансовый год. Она на 23,2% больше средств, выделенных на программу в 2026 г. Расходы увеличатся в связи с расширением инженерных работ и испытаний.

Новое воздушное судно придет на замену борту E-4B. Самолет будет защищен от ядерного взрыва и электромагнитного импульса. Президент США, министр войны и другие ключевые должностные лица государства смогут управлять на таком самолете войсками, если наземные штабы будут уничтожены.

В апреле 2024 г. «Ведомости» писали, что ВВС США заключили контракт на $13 млрд с компанией Sierra Nevada Corp. на разработку «самолета Судного дня». Тогда сообщалось, что работы по созданию Survivable Airborne Operations Center (SAOC) будут вести в штатах Колорадо, Невада и Огайо, а их завершение ожидается в 2036 г.

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