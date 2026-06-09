ВВС США запросили $2,2 млрд на разработку нового «самолета Судного дня»

В апреле 2024 г. «Ведомости» писали, что ВВС США заключили контракт на $13 млрд с компанией Sierra Nevada Corp. на разработку «самолета Судного дня». Тогда сообщалось, что работы по созданию Survivable Airborne Operations Center (SAOC) будут вести в штатах Колорадо, Невада и Огайо, а их завершение ожидается в 2036 г.