ВВС США заключили контракт на поставку нового «самолета Судного дня» за $13 млрд
ВВС США сообщили, что заключили контракт на $13 млрд с компанией Sierra Nevada Corp. на разработку преемника военного самолета Boeing E-4B, известного как «самолет Судного дня» из-за его способности выжить в ядерной войне, пишет Reuters.
Проект Survivable Airborne Operations Center (SAOC) призван заменить устаревший самолет 1970-х гг., срок службы которого подходит к концу. Работы по созданию SAOC будут вести в штатах Колорадо, Невада и Огайо, а их завершение ожидается в 2036 г.
Чтобы удовлетворить эксплуатационные требования, система вооружения нового самолета будет состоять из коммерческого производного реактивного двигателя, модифицированного для удовлетворения военных требований.
Reuters уточняет, что хотя обычно Boeing E-4B используется для перевозки министра обороны США, он разработан как мобильный командный пункт, способный выдержать ядерные взрывы и электромагнитное воздействие, что позволит американскому руководству продолжать отдавать приказы военным в случае чрезвычайной ситуации. E-4B также способен дозаправляться в воздухе, оснащен конференц-залами и комнатами для брифингов, а также современным оборудованием связи.
В настоящее время ВВС эксплуатируют четыре самолета E-4B, причем как минимум один из них постоянно находится в боевой готовности. Парк высокомодифицированных реактивных самолетов Boeing 747-200 становится все более сложным и дорогим в обслуживании по мере устаревания деталей.