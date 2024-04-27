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ВВС США заключили контракт на поставку нового «самолета Судного дня» за $13 млрд

Ведомости

ВВС США сообщили, что заключили контракт на $13 млрд с компанией Sierra Nevada Corp. на разработку преемника военного самолета Boeing E-4B, известного как «самолет Судного дня» из-за его способности выжить в ядерной войне, пишет Reuters.

Проект Survivable Airborne Operations Center (SAOC) призван заменить устаревший самолет 1970-х гг., срок службы которого подходит к концу. Работы по созданию SAOC будут вести в штатах Колорадо, Невада и Огайо, а их завершение ожидается в 2036 г.

Чтобы удовлетворить эксплуатационные требования, система вооружения нового самолета будет состоять из коммерческого производного реактивного двигателя, модифицированного для удовлетворения военных требований.

Reuters уточняет, что хотя обычно Boeing E-4B используется для перевозки министра обороны США, он разработан как мобильный командный пункт, способный выдержать ядерные взрывы и электромагнитное воздействие, что позволит американскому руководству продолжать отдавать приказы военным в случае чрезвычайной ситуации. E-4B также способен дозаправляться в воздухе, оснащен конференц-залами и комнатами для брифингов, а также современным оборудованием связи.

В настоящее время ВВС эксплуатируют четыре самолета E-4B, причем как минимум один из них постоянно находится в боевой готовности. Парк высокомодифицированных реактивных самолетов Boeing 747-200 становится все более сложным и дорогим в обслуживании по мере устаревания деталей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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