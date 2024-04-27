ВВС США заключили контракт на поставку нового «самолета Судного дня» за $13 млрд

Reuters уточняет, что хотя обычно Boeing E-4B используется для перевозки министра обороны США, он разработан как мобильный командный пункт, способный выдержать ядерные взрывы и электромагнитное воздействие, что позволит американскому руководству продолжать отдавать приказы военным в случае чрезвычайной ситуации. E-4B также способен дозаправляться в воздухе, оснащен конференц-залами и комнатами для брифингов, а также современным оборудованием связи.