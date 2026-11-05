Путин привился от гриппа и поручил сделать так же всему правительству
Президент России Владимир Путин рассказал, что сделал прививку от гриппа отечественной вакциной. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, которое проходит в формате видеоконференции.
Глава государства отметил, что вакцинация прошла нормально. «Ничего страшного. Российская прививка работает нормально. Недели две назад примерно. И спортом занимался, не прекращал», -- рассказал глава государства. Он призвал членов кабмина также сделать прививки.
«Я уж без всякой иронии говорю, серьезно», – подчеркнул президент.
В ходе совещания глава Минздрава России Михаил Мурашко доложил Путину, что в России прививки от гриппа сделали 35,5 млн человек, в том числе почти 12 млн детей и 120 000 беременных. Он отметил, что российские производители перезапустили выпуск вакцин с новым штаммовым составом. Отгрузка препаратов началась в августе, к началу ноября в регионы поставили 84% от запланированного объема. По словам министра, в 2026 г. государственный заказ на вакцины от гриппа для групп риска составил 57 млн доз.
20 октября Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России. За 42-ю неделю 2026 г. зарегистрировано более 635 000 случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.
16 октября Мурашко говорил, что иммунитет после вакцинации от гриппа сохраняется в течение одного эпидемического сезона, поэтому прививаться необходимо каждый год. Министр добавил, что вакцинация свидетельствует об ответственном отношении не только к собственному здоровью, но и к благополучию близких, друзей и окружающих. Он также назвал процедуру безопасной для здоровья.