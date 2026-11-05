Путин привился от гриппа и поручил сделать так же всему правительству

В ходе совещания глава Минздрава России Михаил Мурашко доложил Путину, что в России прививки от гриппа сделали 35,5 млн человек, в том числе почти 12 млн детей и 120 000 беременных. Он отметил, что российские производители перезапустили выпуск вакцин с новым штаммовым составом. Отгрузка препаратов началась в августе, к началу ноября в регионы поставили 84% от запланированного объема. По словам министра, в 2026 г. государственный заказ на вакцины от гриппа для групп риска составил 57 млн доз.