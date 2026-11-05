Трамп намерен сохранить Хегсета на посту главы Пентагона

До этого CNN со ссылкой на источники сообщил, что палата представителей США может проголосовать за импичмент Хегсета на следующей неделе. Телеканал отмечает, что многие представители Республиканской партии в конгрессе США могут поддержать данную инициативу. По их словам, Хегсет убедил Трампа начать войну с Ираном, однако не продумал стратегию выхода из нее и план по преодолению «неизбежных политических последствий». Несколько республиканцев заявили телеканалу, что Хегсет переоценил способности США, а также продолжает выступать за эскалацию конфликта, несмотря на то что атаки не приближают капитуляцию Тегерана.