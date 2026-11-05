Трамп намерен сохранить Хегсета на посту главы Пентагона
Президент США Дональд Трамп намерен оставить Пита Хегсета на должности министра обороны, несмотря на поступающие жалобы в его адрес. Об этом американский лидер рассказал в интервью журналисту телеканала ABC Джонатану Карлу.
При этом американский президент признал, что получает звонки от людей, недовольных работой Хегсета, однако отметил, что не понимает причин их претензий.
Трамп также допустил, что в случае необходимости назначить нового главу Пентагона сделать это было бы проще до января, когда демократы должны получить контроль над сенатом конгресса США.
До этого CNN со ссылкой на источники сообщил, что палата представителей США может проголосовать за импичмент Хегсета на следующей неделе. Телеканал отмечает, что многие представители Республиканской партии в конгрессе США могут поддержать данную инициативу. По их словам, Хегсет убедил Трампа начать войну с Ираном, однако не продумал стратегию выхода из нее и план по преодолению «неизбежных политических последствий». Несколько республиканцев заявили телеканалу, что Хегсет переоценил способности США, а также продолжает выступать за эскалацию конфликта, несмотря на то что атаки не приближают капитуляцию Тегерана.
4 ноября корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс писала, что Трамп может возложить ответственность за низкие результаты Республиканской партии на промежуточных выборах на Хегсета. Советники Трампа считают, что итоги выборов могли бы быть другими, «если бы не война с Ираном».
4 ноября в США завершились промежуточные выборы в конгресс. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. По данным CNN, сейчас Демократическая партия получает 245 мест против 147 у республиканцев. Подсчет еще идет.