Греф: ИИ ускорил обработку обращений к Путину на прямой линии

7 октября заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин рассказал, что администрация президента использует доступные сервисы искусственного интеллекта. При этом Орешкин подчеркнул, что технологии не могут заменить непосредственное общение с людьми. По его словам, при работе с цифровыми инструментами важно «не потерять человека» и учитывать контекст.