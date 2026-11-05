Греф: ИИ ускорил обработку обращений к Путину на прямой линии
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) позволило ускорить процесс обработки вопросов, поступающих на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на совещании с членами правительства, которое проходит в формате видеоконференции.
По его словам, сейчас на прочтение одного обращения требуется всего три секунды. Греф отметил, что до использования ИИ организаторы не успевали прочитать половину обращений.
7 октября заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин рассказал, что администрация президента использует доступные сервисы искусственного интеллекта. При этом Орешкин подчеркнул, что технологии не могут заменить непосредственное общение с людьми. По его словам, при работе с цифровыми инструментами важно «не потерять человека» и учитывать контекст.
1 октября глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос, пользуется ли он искусственным интеллектом. «Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество», – сказал Путин.