Путин ответил, пользуется ли он нейросетями
Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос, пользуется ли он искусственным интеллектом. Об этом сообщают «Ведомости».
«Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество», – сказал Путин.
Вопрос прозвучал в ходе ответов на вопросы после пленарной сессии. Во время выступления Путин говорил, что миру еще предстоит научиться жить и работать с искусственным интеллектом. По словам президента, возможный «цифровой тоталитаризм» при развитии ИИ станет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и тоталитарные общества прошлого.
22 сентября Путин отметил угрозу, которую несет распространение искусственного интеллекта, назвав это главным вызовом в сфере инфокоммуникаций.