Путин ответил, пользуется ли он нейросетями

Вопрос прозвучал в ходе ответов на вопросы после пленарной сессии. Во время выступления Путин говорил, что миру еще предстоит научиться жить и работать с искусственным интеллектом. По словам президента, возможный «цифровой тоталитаризм» при развитии ИИ станет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и тоталитарные общества прошлого.