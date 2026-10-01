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Главная / Технологии /

Путин ответил, пользуется ли он нейросетями

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос, пользуется ли он искусственным интеллектом. Об этом сообщают «Ведомости».

«Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество», – сказал Путин.

Вопрос прозвучал в ходе ответов на вопросы после пленарной сессии. Во время выступления Путин говорил, что миру еще предстоит научиться жить и работать с искусственным интеллектом. По словам президента, возможный «цифровой тоталитаризм» при развитии ИИ станет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и тоталитарные общества прошлого.

22 сентября Путин отметил угрозу, которую несет распространение искусственного интеллекта, назвав это главным вызовом в сфере инфокоммуникаций.

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