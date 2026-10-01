Путин: миру еще предстоит научиться жить с ИИ
Миру еще предстоит научиться жить и работать с искусственным интеллектом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай».
«Мировые изменения создают очень много новых дилемм, которых раньше просто не было. Наиболее очевидный пример – вопрос об искусственном интеллекте, с которым всем нам еще предстоит учиться жить и работать. Как отразится его стремительное развитие на интеллектуальном уровне самого человечества, на его духовном, культурном наследии?» – сказал Путин.
15 сентября президент США Дональд Трамп сравнил угрозу от искусственного интеллекта с заявлениями о «российской угрозе» и назвал опасения по поводу возможного уничтожения человечества ИИ мифом. По словам американского президента, люди, предупреждающие об угрозах со стороны ИИ и выступающие против строительства дата-центров, ранее аналогичным образом заявляли об опасности изменения климата.