Путин: миру еще предстоит научиться жить с ИИ

«Мировые изменения создают очень много новых дилемм, которых раньше просто не было. Наиболее очевидный пример – вопрос об искусственном интеллекте, с которым всем нам еще предстоит учиться жить и работать. Как отразится его стремительное развитие на интеллектуальном уровне самого человечества, на его духовном, культурном наследии?» – сказал Путин.